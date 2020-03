Dans ce mini En Rafale, nous allons vous parler de trois jeux qui sont sortis en début d’année sur Xbox One, PS4 et PC. Certes, on y parle de jeux qui ont été peaufinés au goût du jour et qui sont avec le temps devenu des jeux cultes. Voici donc ce mini En Rafale sur Yakuza 0, Bayonetta et Vanquish.

Titre : Yakuza 0

Développeur : SEGA

Éditeur : SEGA

Genre : Action- Aventure

Plateformes : Xbox One

Date de parution : 26 février 2020

Prix : 29,99$

Après des versions PS3, PS4, PC, c’est maintenant au tour de la console de Microsoft d’accueillir la franchise Yakuza. C’est avec Yakuza 0 que l’aventure de Kazuma Kiryu et Goro Majima débute sur Xbox One. Ce titre se déroule en 1988 alors que Kazuma est accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Pour sa part, Goro doit éliminer un membre de gang afin de pouvoir retrouver son rang chez les Yakuza, et ce, tout en s’occupant de son commerce. Bref, ce jeu de type beat’m all saura plaire aux amateurs du genre. Certes, il y a beaucoup de texte, donc il faut aimer jouer à un jeu lent. Cependant, si vous faites abstraction de ce détail et que vous aimez les jeux lents avec beaucoup de blabla, cette expérience vaut le coup. De plus, à 30$ vous en aurez amplement pour votre argent, car dans la série Yakuza il y a beaucoup de mini-jeux et de missions secondaires. Vous pourrez entre autres jouer au Poker, au black-jack et même au pachinko. Un must à posséder dans votre collection.

Titre : Bayonetta

Développeur : Platinum Games Inc

Éditeur : SEGA

Genre : Action- Aventure

Plateformes : Xbox One

Date de parution : 18 février 2020

Prix : 33,99$

Ce jeu culte est maintenant disponible sur la console Xbox One et la PS4. Vous pourrez enfin vivre les aventures de cette jolie sorcière de l’Umbra. Cette dernière fait son apparition après avoir disparu pendant un demi-millénaire. Toutefois, elle n’aura pas beaucoup de répit après son réveil puisqu’elle est immédiatement plongée dans l’action. Elle devra donc combattre des démons et diverses créatures. Heureusement, elle est très douée pour venir à bout de ces monstres. Certes, elle a plusieurs atouts dans son sac, elle pourra utiliser ses cheveux afin d’évoquer des démons, elle compte sur ces armes à feu et son épée pour pouvoir trancher ses adversaires. Bref, ce jeu est rempli d’action et dégommer les créatures deviendra jouissif. Le seul hic que j’ai trouvé c’est que les contrôles ont un peu mal vieilli. De nos jours, on est habitué à des contrôles plus fluides et qui répondent plus rapidement. Toutefois, une fois que vous avez fait abstraction de ce détail, le titre est très intéressant.

Titre : Vanquish

Développeur : Platinum Games Inc

Éditeur : SEGA

Genre : Action- Aventure

Plateformes : Xbox One

Date de parution : 18 février 2020

Prix : 33,99$

C’est au contrôle de l’agente Sam Gideon et son charme légendaire que vous devrez sauver l’humanité des vilains méchants qui s’attaquent à la Providence. Heureusement, le héros peut compter sur un système d’armement à la fine pointe de la technologie. Vous pourrez donc combattre les légions d’ennemis qui vont vous faire face en maniant BLADE. Vanquish a déjà fait ses preuves sur Xbox 360 en 2010, mais c’est maintenant aux possesseurs de Xbox One de pouvoir en profiter. Ce remastered est aussi joli visuellement que son prédécesseur. Certes, il a été un peu adapté au goût du jour. Malheureusement, comme ce fut le cas avec Bayonetta, je trouve que les contrôles n’ont pas si bien vieilli. Je les trouve ‘’stiff’’ et pas très réceptif. Cependant, ce détail ne gâche pas votre expérience de jeu et Vanquish est un jeu culte que vous vous devez d’essayer. Vanquish est disponible sur PS4, PC et Xbox One. Un ensemble comprenant Bayonetta et Vanquish est offert sur les différents marchés.