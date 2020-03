Codemasters annonce que l'édition Game of The Year du jeu de course DiRT Rally 2.0 sera disponible le 27 mars 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Cette nouvelle édition comprend 81 voitures sur 26 sites en rallye point à point et en Rallycross. Est également inclus, le pack Colin McRae qui célèbre la carrière du légendaire pilote décédé McRae entre 1984 à 2006. Les fans de rallye mettront à l'épreuve leur sens de la conduite et prendront la place de Colin dans une série de défis, dont des pénalités de temps, des équipements endommagés et des pannes mécaniques. Les scénarios se déroulent dans neuf des voitures rendues célèbres tout au long de la carrière de Colin, y compris de nombreux véhicules emblématiques des précédents jeux Colin McRae Rally et DiRT.