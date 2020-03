C'est via Twitter hier que les gens d'Activision ont annoncé que l'ajout Warzone à Call of Duty avait été pris d'assaut par les amateurs. Dans les premières 24 heures de sorties, plus de 6 millions de joueurs ont joué à Warzone. Call of Duty: Warzone est un Battle Royale gratuit sorti le 10 mars 2020 pour Xbox One, PlayStation 4 et PC développé par Infinity Ward et Raven Software et publié par Activision.