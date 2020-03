Les amateurs de jeux de baseball vont avoir un nouveau titre à se mettre sous la dent en avril prochain. En fait, le studio Metalhead Software vient d’annoncer via une jolie bande-annonce la venue du jeu Super Mega Baseball 3. Parmi les nouveautés on note l’ajout d’un mode franchise en plus des ajouts d’animations dans le champ et lors des jeux en offensive. Dans le mode franchise vous devrez gérer vos joueurs alors que ceux-ci vont prendre de l’âge, donc vous devrez signer des agents libres afin de pallier les départs à la retraite. Bref, voici un titre que j’attends avec impatience. Les deux premiers opus étaient de très bon alternatif au manque flagrant de jeu de baseball sur console. Ce jeu de baseball loufoque est attendu sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, pour l’instant, le studio n’a pas dévoilé de date.