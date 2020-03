Je dois l'admettre j'ai une maladie, je commence trop de jeux en même temps sans en voir la fin. Mon prétexte est souvent le même, trop occupé. Avec l'épidémie de COVID-19 qui frappe en ce moment, plusieurs des activités qui m'occupent habituellement ont tout simplement été annulé. Sans spectacles et événements sportifs je me cherche des occupations. Pourquoi ne pas revenir sur les nombreux jeux commencés depuis quelques années?

Shadow of the Tomb Raider est l'un d'eux. Un excellent jeu dont j'ignore la fin. Si je remonte plus loin, ne riez pas SVP, j'ai toujours une partie amorcée d'Assassin's Creed Origins. Même Gears 5 n'est pas tout à fait terminé. Sans compter des extensions que j'ai payé à de nombreux jeux sans même les avoir même regardé!

Les services Xbox GamePass et PS Plus aussi renferment de belles opportunités puisque plusieurs jeux gratuits vont éventuellement quitter ces services. Alors pourquoi ne pas plonger ou replonger dans quelques-uns avant qu'il ne soit trop tard?

Une belle occasion donc de faire le ménage de notre banque de jeux et aller récolter des trophées et des succès laissés en plan qui ne demandent qu'à être débloqués. Et vous? Quels sont ces jeux qui mériteraient un peu s'amour et d'attention de votre part en cette période de crise?