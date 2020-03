Alors que nous vivons une pandémie et que plusieurs entreprises fonctionnent au ralentie il est bon de souligner des exemples de compagnies qui ont fait les choses autrement mais pas en raison de la menace d'un virus mais simplement comme modèle d'affaire. C'est le cas du développeur Moon Studios, celui derrière le jeu nouvellement disponible Ori and the Will of the Wisps.

Dans un article publié sur le site Gamesindustry.biz, nous avons pu apprendre que le studio Moon Studios, bien que basé à Vienne en Autriche, a recruté son équipe de développement en fonction que le jeu Ori soit entièrement produit par une équipe délocalisée. En effet, l'équipe composée de 80 membres provient de plusieurs autres studios connus comme Blizzard, Riot et Disney mais lors de l'embauche, il a été clair que tout le monde allait travailler de la maison. Imaginez, l'équipe de développement n'a eu à se rencontrer ensemble physiquement qu'une seule fois par année.

Il semble que cette technique ait été très efficace dans le cas de Ori and the Will of the Wisps qui s'avère un jeu réussi. Voilà peut être un modèle d'affaire que nous allons voir s'étendre un peu partout à travers le monde étant moins coûteux à produire.

L'article complet de Gamesindustry est ici: https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-03-10-building-ori-and-the-will-of-the-wisps-with-80-people-working-from-home