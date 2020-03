Sera disponible le 19 mars 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, PC et plus tard sur Nintendo Switch, le jeu de course de moto TT Isle of Man - Ride on the Edge 2.

Pour vous mettre l'eau à la bouche, les gens de NACON et KT Racing présentent deux nouvelles vidéos de TT Isle of Man - Ride on the Edge 2, mettant en vedette un coureur fictif appelé James Wilson.

Le mode carrière:

La vidéo Free-Roam: