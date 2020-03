Calendrier, avis, bandes-annonces et nouvelles. Publié chaque dimanche.

En cette période de ralenti, voici quelques séries à souligner du côté des services de streaming cette semaine” Notez qu’il ne s’agit que d’une sélection de l’équipe alors que plusieurs autres séries sont disponibles.

Note: Exceptionnellement, l’article de cette semaine a été rédigé par Frédéric et non Martin Lepage. Merci de votre compréhension.

Si vous l'aviez manqué, a été ajouté vendredi le 13 mars dernier, la saison 1 de la série Agatha Christie’s The Pale Horse sur Prime Video

Le calendrier de la semaine

Le mardi 17 mars 2020

Big Hero 6 The Series (saison 2) sur Disney Plus

Le jeudi 19 mars 2020

Pet Sematary (2019) sur Prime Video

Le vendredi 20 mars 2020

Greenhouse Academy saison 4 sur Netflix

I Didn’t Do It (saisons 1-2) sur Disney Plus

Playtime with Puppy Dog Pals: Puppy Playcare (saison 2) sur Disney Plus

Vampirina Ghoul Girls Rock! (saison 2) sur Disney Plus

Diary of a Future President - épisode 10 sur Disney Plus

Star Wars: The Clone Wars - saison 7, épisode 5 sur Disney Plus

Marvel's Hero Project - épisode 20 sur Disney Plus

Disney’s Fairy Tale Weddings - saison 2, épisode 6 sur Disney Plus

Shop Class - épisode 4 sur Disney Plus

Disney Family Sundays - épisode 20 sur Disney Plus

One Day at Disney - épisode 16 sur Disney Plus