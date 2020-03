Si le plan de match est respecté, Microsoft sortira vers la fin de l'année une nouvelle console, la Xbox Series X. Naturellement avec la situation mondiale actuelle, il est possible que soit reporté ce lancement pour le faire dans des condition nettement plus favorables. Alors que nous avons vu circuler plusieurs informations sur la puissance théorique de cette console Series X, les gens d'Eurogamer ont pu visiter Microsoft et faire le point sur la puissance de réelle de la console. Voici donc un tableau préparé par Eurogamer qui permet de mieux comparer la Xbox One S, la Xbox One X et la Xbox Series X.

Via: https://www.eurogamer.net/