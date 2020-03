Voilà donc une question drôlement pertinente. Avec la sortie de 2 nouvelles consoles toutes deux capables de permettre le jeu vidéo en affichage en 8K, est-ce le bon moment de passer à la 8K maintenant?

Pour les amateurs de jeu il y a une dualité, la beauté des graphismes ou la fluidité de jeu. Si on cherche toujours la meilleure balance, le temps m’a appris que les FPS vont habituellement l’emporter sur une résolution accrue. Présentement, le marché de la télé nous permet de choisir parmi des écrans 8K, donc de 7680 par 4320 pixels et la résolution 4K au ratio 3840 X 2160 pixels. Alors quoi choisir si nous voulons tirer le maximum de notre expérience? Ma réponse est claire, une télé 4K de meilleure qualité serait probablement la meilleure option.

Pour avoir testé le jeu en « upscale » avec une Xbox One X sur un écran 8K Samsung Q900, je constate que malheureusement la fluidité n’était pas au rendez-vous. C’est comme si le processeur du téléviseur travaillait trop pour arriver à suivre. Sur l’appareil testé, j’étais d’ailleurs surpris de constater comment il est devenu chaud rapidement. En revanche, je suis arrivé à des résultats spectaculaires avec une OLED 4K. J’ajouterai que la capacité à bien rendre les blancs et les noirs sur une OLED procure une expérience intéressante dans le jeu. Plusieurs jeux vont varier les environnements comme des plages ou l’espace dans lequel des noirs et les blancs sont extrêmement sollicités. Notez que si le prix élevé des OLED peut refroidir nos ardeurs, il existe aussi de bonnes télé 4K DEL rapides à prix accessible. On peut ainsi viser un appareil à 120hz ou même 240 MR/hz pour s'assurer de jouer en 4k à 120 images par seconde.

Naturellement, il faut se dire que de rouler un jeu en 8K natif sur une télé 8K fera probablement moins forcer la télé étant donné l’absence de conversion ascendante. Pour en avoir le cœur net il faudra attendre de tester les prochaines consoles PS5 et Xbox Series X sur ces téléviseurs-là. Donc je crois que nous vivons en ce moment à l’heure de la 4K et qu’une télé 4k performante ne vous coûtera pas les yeux de la tête pour être certain de profiter d’une belle image en plus de miser sur plus de frames par seconde pour votre gaming.

En conclusion, mieux vaut miser sur un écran 4K performant et rapide qu'un écran 8K coûteux qui risque d'être moins fluide.