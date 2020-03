Dans une nouvelle brève, nous avons appris que seront proposés en location à la carte dans les prochains jours, des films qui sont encore présentés dans les salles de cinéma.

Il s'agit d'une occasion en or pour écouter en famille des films que nous aurions voulu voir en salles comme Les Trolls 2, Birds of Pray ou Sonic. Le prix des locations sera plus élevé qu'une location habituelle soit près de 20 $ ce qui demeure quand même moins élevé qu'une sortie à 4 au cinéma avec la bouffe et tout ce qui va avec.

Pour Hollywood, cette mesure est importante étant donné les pertes de revenus énormes associées aux cinémas désertés. Il faudra voir si cette mesure sera adoptée par les amateurs. On s'en reparle!