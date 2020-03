Bien que l'on ne connaisse pas encore la date de sortie exacte du magnifique Streets of Rage 4, l'éditeur Limited Run Games annonce qu'il distribuera physiquement le nouveau titre du studio Lizardcube (Wonder Boy: The Dragon's Trap) via sa plateforme web. Deux éditions sur trois ont été dévoilées. L'édition standard avec cover réversible au prix 35$ US et l'édition classique avec un SteelBook Case et une boîte aux allures de SEGA Genesis au prix de 60$ US. L'édition limitée/collector devrait jouer en 100$ et 140$ US et reste à être dévoilée. À noter que malgré que le jeu soit prévu sur Xbox, PC, Switch, et PS4, Limited Run Games offre uniquement des titres PS4 et Nintendo Switch... Les précommandes seront ouvertes pour deux semaines consécutives à partir de vendredi le 20 mars sur le site de Limited Run Games.