Behaviour Interactif vient d’annoncer que les versions iOs et Android du jeu Dead by Daylight sera disponible à compter du 16 avril prochain. Si vous décidez de précommander le jeu dès maintenant, vous pourrez mettre la main sur les récompenses suivantes :

• Tier 1 (500K précommandes) : Chemisier du week-end de Claudette | Haut Surf Tones ; Haut à capuche ; Manteau bicolore ; L'Épouvantail ; 2000 éclats irisés

• Tier 2 (750K) : Pantalon pastèque ; Leggings de sport ; Bottes imprimées rouges ; Marlin à pointe marqué ; 3000 éclats irisés

• Tier 3 (1M) : Casquette BCBG ; Bandeau de jogging ; Écharpe colorée ; Bill Overbeck ; 5000 éclats irisés

Dead by Daylight Mobile est un jeu d’horreur qui vous propose de jouer avec d’autres joueurs dans un mode 4 VS 1. Incarnez le Demogorgon, Freddy Krueger ou bien Michael Myers afin d’empêcher les autres joueurs de s’enfuir. Le titre a bien sûr été optimisé afin d’offrir une expérience mobile, bref Behaviour Interactif vous invite à vous inscrire dès maintenant via ce lien afin d’être près pour le lancement du jeu.