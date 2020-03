Nous connaissons enfin maintenant la fiche technique finale des deux consoles qui vont s'affronter l'automne prochain.

À l'aide d'un tableau simple, nous pouvons mieux comparer les forces de chacune. Le premier constat est comment similaires seront la Xbox Series X et la PlayStation 5 entre autres au niveau du processeur AMD et de la mémoire vive DDR6 de 16 Go. Également, les deux consoles vont s'appuyer sur un lecteur SDD plus rapide qui éliminera une bonne partie des temps de chargement tellement irritants que nous connaissons avec la génération actuelle.

Ces nombreuses similitudes entre les deux consoles sont de bonnes nouvelles pour les amateurs qui vont choisir la console en fonction des exclusivités, de la manette et de leur liste d'amis mais certainement pas en fonctions des graphismes.

Au moment d'écrire ces lignes, les deux consoles sont prévues pour sortir à l'automne 2020.