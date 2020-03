Ninja Theory ne semble pas chômer depuis son rachat par Microsoft! Le studio britannique a d'ores et déjà annoncé travailler sur Hellblade 2, l'un des prochains gros AAA de la prochaine Xbox! En attendant, les joueurs One et PC pourront s'essayer à Bleeding Edge. Il s'agit d'un petit jeu de combat jouable en multijoueurs et en ligne uniquement. Un jeu vidéo très coloré qui sera bien entendu gratuit pour les abonnés du GamePass. Pour rappel, Bleeding Edge sera disponible dès le 24 mars prochain!