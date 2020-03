C’est aujourd’hui que les amateurs de sensations fortes, de vitesse et surtout de moto peuvent foncer à vive allure sur les multiples pistes du jeu TT Isle of Man- Ride on the Edge 2. Afin de célébrer la sortie du jeu pourquoi ne pas visionner la bande-annonce de lancement du titre qui a été déployée par Nacon et KT Racing. Vous pourrez prendre les virages à prêt de 300 km/h afin de remporter les honneurs. Les développeurs ont travaillé fort afin de vous offrir un titre des plus réalistes.

• Realistic bike physics and challenging gameplay

• All 38 miles (60km) of the Isle of Man Tourist Trophy meticulously recreated

• 17 additional circuits to explore and for improving riding skills

• An open-world area for testing reflexes and bike set-ups

• A deep Career mode offering the chance to move up from amateur rider to winner of the Senior TT

• 27 riders and 13 official TT bikes available, as well as 5 legendary bikes

• A unique helmet cam for increased immersion

TT Isle of Man- Ride on the Edge 2 est disponible sur PC, Xbox One et PS4, une version Switch est attend plus tard en 2020. Voici sans plus attendre la bande-annonce de lancement du titre.