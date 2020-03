Que diriez-vous de jouer à un jeu de voiture de type arcade dans lequel vous allez prendre le volant d’un autobus. C’est le studio Stovetop Studios qui vous propose le jeu Snakeybus, qui est déjà disponible via Steam. Vous devrez prendre des passagers et les mener à destination, toutefois, votre autobus fera de multiples cascades. Bref, vous pouvez constater par vous-même ce qu’est ce jeu qui est attendu sur PS4 le 31 mars, Switch le 2 avril et Xbox One le 3 avril.

• Weave around, over, and under your ever-lengthening bus for high scores

• Collect passengers across 11 maps, including Paris, Miami, non-Euclidean space, and a dorm room

• Unlock exciting new buses to drive, such as School, Party, and Double Decker

• Play Classic mode, or test your skills in Time Race, Endless, and Aerial modes

• Be the best Snakeybus driver – challenge friends on leaderboards