Date de sortie : 11 février 2020



Type de jeu : plateformes, metroidvania



Développeur : Moon Studios



Plateformes : Xbox One, Microsoft Windows

Prix: 64,99 CAD (gratuit sur Xbox Game Pass)

C'est un beau voyage que nous proposaient en 2015 les gens de Moon Studio avec Ori and The Blind Forest. Un jeu coloré, intelligent qui reposait sur belle mécanique de jeu et une histoire bien racontée. Aussi, la sortie 5 ans plus tard de la suite Ori and the Will of the Wisps ne pouvait passer sous silence. Avec peu de grandes sorties en ce début de 2020, ce jeu arrive à point avec un champ complètement libre.

Nous l'avons joué pour vous et voici ce qu'on en pense dans cette critique vidéo.

Superbe

Encore une belle histoire

Mécanique de jeu impeccable

Bonne durée de vie

Prix juste