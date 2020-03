L'éditeur Microids vient de rendre disponible gratuitement pour une période de 10 jours le jeu Offroad Racing - Buggy X ATV X Moto via STEAM. Il s'agit d'une belle initiative pour découvrir un jeu sans se ruiner. Voici le message de Microids:

Vous cherchez un moyen d'éclairer vos journées de confinement? Ne cherchez plus, Microids a décidé de donner libre accès à son titre de course Offroad Racing Buggy x ATV x Moto sur Steam. Les joueurs peuvent télécharger et profiter du titre totalement gratuitement jusqu'au 23 mars (10h PDT).

Toute personne se sentant seule est également invitée à rejoindre les équipes Microids sur Twitter et Discord pour des discussions, des jeux et des cadeaux.

Téléchargez-le ici: https://store.steampowered.com/app/1085520/Offroad_Racing__Buggy_X_ATV_X_Moto/