L’équipe de Sabotage Studio vous présente leur prochain projet, le jeu Sea of Stars, un jeu de rôle de type ‘’turn base’’. Ce titre qui sera un préquel au jeu The Messenger s’inspire des classiques du genre. Vous y suivrez les aventures de deux jeunes enfants du solstice (soleil et lune) qui devront unir leur pouvoir afin de pouvoir utiliser la magie Eclipse. Certes, pour le moment on connait très peu de détails sur le titre outre qu’il est prévu sur PC en 2022 et qu’il en est encore à l’étape de Kickstarter. Vous pouvez d’ailleurs aller soutenir le projet via ce lien. Jusqu’à maintenant le titre a amassé plus de 159 000$. Voici donc un projet qui devrait en intéresser plus d’un et qui devrait aussi être disponible sur consoles.

Avez-vous déjà joué è The Messenger? Allez –vous soutenir ce projet?