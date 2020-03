Si vous avez envie de rajouter quelques jeux à votre bibliothèque Steam, cette nouvelle est pour vous. Ce weekend Steam vous invite à faire l’acquisition des jeux Tomb Raider et Lara Croft and the Temple of Osiris gratuitement. Toutefois, vous devrez faire vite pour Tomb Raider, car ce dernier redeviendra payant à compter du 24 mars. Les jeux Drawful 2 est également offerts sans frais, et ce, jusqu’au 11 avril. Voici une liste des jeux offerts gratuitement sur Steam :

Tomb Raider(2013)

Drawful 2

Goat of Duty

Lara Croft and the Temple of Osiris

Headsnathcers

Deiland