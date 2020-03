Vous n’avez pas eu la chance d’aller voir Sonic the Hedgehog au cinéma? Eh bien, voici une bonne nouvelle pour vous. Paramount Pictures vient d’annoncer que le film, qui a été lancé en salle le 13 février dernier, sera bientôt offert en version digitale. C’est à compter du 31 mars que vous pourrez faire l’achat de la version digital du film. Il vous en coûtera environ 19,99 $ US pour faire l’acquisition de cette version sur les différentes plateformes. Paramount Pictures a aussi laissé entendre que la version Blu-Ray et 4 K de Sonic the Hedgehog sera disponible en mai. Bref, voici l’occasion rêvée d’écouter ce film si vous ne l’avez pas encore fait.