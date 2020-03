Nous avions bien hâte d'en apprendre plus sur cette PS5. La semaine dernière lors de la présentation technique "Road to PS5", nous avons appris avec surprise que la PS5 ne sera pas complètement rétrocompatible avec les jeux PS4 et encore moins avec les jeux PS3. Il a ainsi été confirmé que seuls 100 des meilleurs jeux PS4 seront jouables sur la prochaine bête de Sony au lancement, contrairement à ce qu'avait laissé entendre la compagnie au cours des derniers mois.

La Xbox Series X de son côté sera complètement rétrocompatible avec le catalogue de jeux Xbox One mais ce n'est pas tout puisque tous les jeux Xbox 360 et Xbox Originale qui étaient rétrocompatibles avec la One le seront aussi automatiquement sur la Series X. Voilà donc un point fort de cette Xbox Series X qui s'avère de plus en plus intéressante.