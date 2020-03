Calendrier, avis, bandes-annonces et nouvelles. Publié chaque dimanche.

En cette période trouble nous savons que vous suivez plus de séries télé que d'habitude. Voici donc une liste de séries télé diffusées cette semaine pour votre bon plaisir.

Le calendrier de la semaine



Nouvelles en vrac & Bandes-Annonces

Syfy annule The Magicians après 5 saisons.



La 7ième et dernière saison de The 100 va débuter le 20 mai 2020 sur The CW.



La nouvelle série de The CW, Stargirl, est prévue pour le 12 mai 2020.



La 4ième saison de Cardinal va débuter le 6 avril prochain sur CTV.



Netflix et Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok, What We Do In The Shadows) travaillent sur 2 séries animées provenant du monde de Charlie and the Chocolate Factory.



Une série sur le jeu vidéo The Last Of Us est en développement chez HBO.



AppleTV a renouvelé Truth Be Told pour une seconde saison.



Disney+ prépare une série dont les événements se dérouleront avant le film Beauty and the Beast (La Belle et la Bête) de 2017.



La série Lost In Space sera de retour pour une 3ième et dernière saison sur Netflix.



Youtube annule Impulse après 2 saisons.



Netflix a renouvelé Queer Eye pour une 6ième saison.



La 5ième et dernière saison de She-Ra and the Princesses of Power sera disponible sur Netflix le 15 mai 2020.



AMC a reporté le début de The Walking Dead: Beyond World du 12 avril 2020 à "plus tard cette année".



La comédienne Rosario Dawson, qui interprête le rôle de l'infirmière Claire Temple dans Daredevil-Jessica Jones-Luke Cage-Iron Fist, va camper le personnage d'Ahsoka Tano dans la 2ième saison de The Mandalorian. Il ne s'agirait cependant que d'une légère apparition.



Dans le cadre du COVID-19, l'Union européenne a demandé aux plateformes de distribution en flux continu de diminué la qualité de leur services afin de désengorger l'Internet. Disney+ va réduire son débit de 25% lors de son lancement dans plusieurs pays de l'Europe prévu pour ce 24 mars. La compagnie de la souris va ainsi rejoindre Netflix, Youtube, Amazon et Apple dans ce movement.



Disney+ a également reporté l'arrivé de son service en France au 7 avril 2020.