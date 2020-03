Titre: Dreams

Développeur: Media Molecule

Éditeur : Sony

Plateformes: PlayStation 4

Type: Jeu de créations

Date de sortie: 14 février 2020

Dreams est un jeu vidéo particulier. À l'image de la série Little Big Planet des mêmes développeurs, le jeu vous invite à créer vos propres créations, mais cette fois-ci dans des mondes 3D. Beaucoup plus complexes qu'un Mario Maker, Dreams attirera sans doute plusieurs joueurs s'intéressant à la création des jeux vidéo.

+Durée de vie conséquente (si on aime le mode création et les aventures créées par la communauté)

+Plusieurs univers différents et variés créés par la communauté de joueurs

+Prix attractif

-Beaucoup plus compliqué qu'un Mario Maker

-La mollesse de la jouabilité qui se ressent dans la grande majorité des créations

-Des jeux qui, au final, ressemblent plus à des démo techniques