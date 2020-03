Les amateurs de Monster Hunter World ont dès maintenant accès une troisième mise à jour gratuite du titre sur Xbox One et PS4. L'extension Iceborne propose deux puissantes variantes de monstres, un certain nombre de mises à jour du système et un nouvel événement saisonnier en jeu. Les chasseurs peuvent s'attendre à une chasse au rang de maître pour le Kulve Taroth doré, à l'émergence de Namielle archi-tempérée et à l'apparition calamiteuse d'Alatreon dans le Nouveau Monde.