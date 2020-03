La série animée SWORD ART ONLINE est très populaire au Japon et à travers le monde. L'histoire de cet animé nous place dans la peau de différents personnages qui se retrouvent parachutés dans un jeu vidéo de type MMORPG. Il est est donc peu surprenant de voir cet animé SWORD ART ONLINE faire le saut dans un jeu. Est donc attendu le 22 mai prochain sur Xbox One, PS4 et PC Steam, le jeu SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris.

Pour mieux comprendre ce qui vous attend dans ce jeu, l'éditeur Bandai Namco rend disponible aujourd'hui une nouvelle bande-annonce qui présente l'histoire de SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris à travers le personnage Medina, ainsi que certains des nouveaux personnages amis et ennemis dont Renly, Sheyta et Sortiliena tous jouable.

SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris est déjà disponible en précommande sur Xbox One et STEAM.