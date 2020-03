L'éditeur français Ubisoft confirmait aujourd'hui que l'épisode 2 de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint sera disponible dès demain, le 24 mars même en cette période trouble.

Ce sera aussi l'occasion pour déployer la mise à jour 2.0, qualifiée d'importante. Cette dernière ajoute entre autres la nouvelle Expérience Ghost, un nouveau mode gratuit pour tous les joueurs qui offrira de nouvelles options et tactiques aux joueurs et leur permettra de personnaliser leur expérience, avec la possibilité de supprimer le niveau d'équipement et d'utiliser un système de butin plus réaliste.

Naturellement sera ajoutée l'histoire État profond, disponible automatiquement pour tous les possesseurs du Pass Année 1. La mise à jour sera disponible sur Xbox One, PC Windows, PS4 et Google Stadia.

Si vous voulez découvrir tout le nouveau contenu présenté par la mise à jour 2.0, Ubisoft offre un week-end gratuit du 26 mars au 29 mars pour essayer le contenu sur Xbox One, PS4 et PC Windows.