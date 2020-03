Alors que les gens sont majoritairement séquestrés à la maison en raison de l’épidémie de Covid-19, le logiciel de communication ZOOM connait une hausse de ses téléchargements fulgurante de l'ordre de 1 270% entre le 22 février et le 22 mars.On attribue cette hausse principalement au fait que de nombreuses personnes travaillent à domicile.

Au cours de cette période, l'application Zoom, disponible sur les plateformes Android et iOS, a enregistré un total de 17 190 100 téléchargements. Au 22 mars, la plateforme Android comptait 8 562 600 téléchargements tandis qu'iOS en comptait 8 627 500. Entre le 22 février et le 22 mars, les téléchargements iOS ont augmenté de 594,9% tandis que les téléchargements Android ont augmenté de 2 713,85%. Selon le rapport: de la firme Learnbonds.com.

Les données fournissent également un aperçu de la concentration d'audience de Zoom, où sur les plateformes iOS et Android, le groupe d'âge le plus important se situe entre 35 et 49 ans, avec 24%. Pour la tranche d'âge des 25-34 ans, les deux plateformes ont enregistré 23%. Sur iOS, la tranche d'âge 18-24 ans occupe 23% tandis que sur Android elle est représentée par 22%. Les individus du groupe 50-64 ans occupent 20% sur iOS alors que sur Android c'est 21%. Enfin, pour les 65 ans et plus, sur iOS, ils sont à 9% alors qu'Android est à 10%.

