En cette période étrange que nous vivons tous et toutes, nous cherchons parfois un peu de piquant. Si c'est votre cas alors sachez que le jeu d'ambiance/horreur Moons of Madness est maintenant disponible sur consoles Xbox One et PS4.

Dans Moons of Madness, vous assumez le rôle de Shane Newehart, ingénieur en chef dans un centre de recherche sur Mars, où quelque chose est sur le point de mal tourner. Des créatures étranges et terrifiantes émergent, et les cauchemars commencent à se fondre dans la réalité. Pour survivre, vous devrez vous fier à votre calme, à vos compétences en résolution de problèmes et à vos pieds rapides, tandis que vous approfondissez de plus en plus dans un monde de peur, de complot et de folie.