Les gens en confinement semblent utiliser beaucoup de bande passante à regarder les chaînes de streaming et à jouer à leurs jeux vidéo préférés. Pour faciliter la vie des fournisseurs Internet et offrir une expérience stable aux utilisateurs, Sony annonce que la vitesse de téléchargements sur PS4 sera réduite en attendant que la situation vis-à-vis la santé mondiale prenne du mieux et que le cas du COVID-19 soit réglé. Je vous invite à lire le communiqué de presse ci-dessous. Quelque chose me dit que l'Amérique du Nord sera bientôt dans la même situation.