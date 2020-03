Half-Life Alyx est disponible depuis moins de deux jours et voilà que quelqu'un est déjà à l'ouvrage pour enlever la portion VR de Half-Life Alyx! On ne sait pas quand le mode de jeu sera mis à la disposition de la communauté, mais ce n'est qu'une question de temps. D'ailleurs, Valve est bien au courant de la chose. Le programmeur Robin Walker de chez Valve disait, en entrevue, chez Polygon: Personnellement, ça ne me concerne pas. Le mod va démontrer clairement pourquoi nous avons fait le jeu en format VR. Si les gens jouent au jeu moddé et disent que c'est aussi bon que la version originale, je serai surpris.

Half-Life Alyx a reçu d'excellentes critiques et est déjà pointé du doigt comme étant le meilleur jeu vidéo réalité augmentée jamais créé. Si vous possédez un casque VR compatible PC, dépêchez-vous de jouer à Half-Life Alyx.