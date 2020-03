The Wonderful 101 Remaster sera disponible le 22 mai prochain sur PS4, PC, et Switch. Il s'agit d'un jeu vidéo imaginé par Hideki Kamiya, le directeur créatif qui nous a offert Devil May Cry, Viewtiful Joe, Resident Evil 2, Okami, et Bayonetta! Un grand monsieur qui fabrique des jeux vidéo de qualités. The Wonderful 101 n'est peut-être pas sa meilleure création, mais c'est avec grand plaisir que je vais replonger dans l'univers des Wonderful!