Déjà paru sur Wii et 3DS, Nintendo offre une troisième vie à Xenoblade Chronicles avec une édition définitive pour la Nintendo Switch! Cette nouvelle version intégrera des améliorations visuelles et un épilogue inédit offrant de nouvelles zones à explorer. Le jeu sera disponible dès le 29 mai prochain en édition standard ou collector! Ci-dessous, je vous mets la nouvelle grosse bande-annonce et la photo du collector Nord Américain: