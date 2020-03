Si vous ne connaissez pas Life is Strange 2, voilà votre chance de découvre ce titre narratif hors du commun alors qu'une démo jouable est désormais disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. La saison complète de Life is Strange 2 est maintenant disponible en éditions boîte et numériques sur PC / Steam, PlayStation 4 et Xbox One.

«Life is Strange 2 est une expérience narrative dont nous sommes extrêmement fiers. Nous aimons Sean et Daniel, nos nouveaux protagonistes, et l'histoire socialement pertinente des préjugés, des pertes, de la fraternité et espérons que ce jeu prendra vie », a déclaré Jon Brooke, codirecteur du studio aux studios externes Square Enix. "Nous sommes ravis que tout le monde ait la possibilité de l'essayer par lui-même."