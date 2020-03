Nintendo a diffusé plus tôt aujourd’hui un Nintendo Direct vous présentant les jeux qui allaient sortir au courant de l’année. C’est via une vidéo d’environ 30 minutes que la compagnie vous présente les jeux Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order, Panzer Dragoon : Remake, Bravely Default II, Star Wars Jedi Knight : Jedi Academy et beaucoup plus encore. Certes, en raison de la pandémie qui se déroule en ce moment, on doit s'attendre à ce que les dates de sorties soient susceptibles de changer. Voici donc ce Nintendo direct du 26 mars 2020.