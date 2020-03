Cette année les possesseurs de Nintendo Switch vont pouvoir s’amuser avec un excellent vieux jeu de course et de collision. Il s’agit du jeu Burnout Paradise Remastered qui sera optimisé en 60 fps pour la console hybride de Nintendo. Vous pourrez donc fouler les rues de Paradise City partout, et ce, même lorsque vous serez en déplacement. Comme vous vous en doutez, ce titre sera vendu avec tous les ajouts téléchargeables déjà disponibles tels que : the Cops and Robbers pack, Legendary Cars, Burnout Bikes ainsi que Big Surf Island. Au menu, de nouveaux lieux, de nouveaux bolides et bien sûr, beaucoup de plaisir.