À une semaine de la sortie du jeu et après une démo bien sympathique, Capcom nous offre une jolie bande-annonce de Resident Evil 3. Celle-ci met l'emphase sur la sublime Jill Valentine! Pour rappel, Resident Evil 3 sera disponible sur PC, Xbox One, et PS4 dès le 3 avril prochain. On sait déjà que le jeu n'est pas très long (entre 6 et 7 heures de jeu), mais ce remaster inclura un mode multijoueur nommé Resident Evil: Resistance (histoire d'allonger les heures de plaisir).