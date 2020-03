Les fans de l'animé One Piece sont très nombreux à travers le monde et sont également très attentifs à ce qui sort côté jeux vidéo impliquant cette franchise. Aujourd'hui marque une étape importante avec la sortie de ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 sur consoles et PC. Notez que ce 4e opus est jouable jusqu'à 4 joueurs en coopération.

Voici un extrait du communiqué de l'éditeur Bandai-Namco:

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 contient la plus grande liste de personnages de tous les jeux ONE PIECE: PIRATE WARRIORS, avec plus de 40 personnages jouables provenant de divers arcs de l'anime ONE PIECE. ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 présente également les dernières histoires et environnements de l'anime ONE PIECE, y compris Whole Cake Island et un arc Wano Kuni exclusif au jeu original. ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 propose plus de missions en mode Histoire par rapport aux précédents titres de ONE PIECE: PIRATE WARRIORS. Mis à part le mode histoire, les joueurs pourront également prendre leur aventure en ligne et jouer avec jusqu'à quatre personnes en mode coopératif en ligne.

Dans ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, les joueurs peuvent utiliser leurs personnages préférés pour exécuter de puissantes attaques «Musou» et affronter de grandes quantités d'ennemis et nettoyer le champ de bataille d'un seul coup. De nouvelles mécaniques de jeu telles que la bataille aérienne et le «mode Titan» - où les personnages deviennent plus grands que nature - offrent aux joueurs plus de façons de découvrir ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4.