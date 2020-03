Après Exit the Gungeon et Shinsekai, l'Apple Arcade perd une autre de ses exclusivités. Cette fois-ci, il s'agit de Shantae and the Seven Sirens, le dernier bébé de WayFoward! Le titre sera disponible sur toutes les consoles (PS4, Xbox One, Switch) et PC, dès le 28 mai prochain. L'attente permettra de découvrir le jeu à son meilleur avec les derniers ajouts en date. Pour fêter la chose, WayFoward nous offre une jolie bande-annonce.