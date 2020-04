Selon plusieurs sources, Sony aurait confirmé que sa prochaine console sortira bel et bien comme prévu à la fin de l'année 2020. Il s'agit quand même d'un énoncé surprenant alors que la planète entière est instable en ce moment en raison de l'épidémie de Coronavirus. Sony fait donc le pari que rendu à l'automne, les amateurs voudront se divertir, tourner la page sur autre chose et que l'ajout d'une PS5 pourrait être une stratégie gagnante. C'est tout le contraire pour la console Xbox One Series X dont les rumeurs place sa sortie au début de 2021. Nous allons suivre le dossier pour vous.