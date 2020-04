Mardi dernier, l'éditeur de jeu THQ Nordic annonçait qu'il rendait disponible un ensemble de jeux Humble Conquer COVID-19 destiné à ramasser des fonds pour soutenir les victimes de la Covid-19 à travers le monde.

Les trois jeux inclus sont : Darksiders: Warmastered Edition, Darksiders II: Deathinitive Edition et This Is the Police. vous pouvez acheter le forfait pour 30,00 $ et tous les revenus générés iront aux organisations dans le besoin. Le pack Humble Conquer COVID-19 sera disponible à l'achat jusqu'au 7 avril 2020. Jusqu'à maintenant, CA$4,477,144 ont été récolté et 100% des revenus sont versés aux organismes.

Obtenez le bundle ici: https://www.humblebundle.com/conquer-covid19-bundle