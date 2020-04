Les amateurs de la grande franchise Call of Duty s'entendent généralement tous et toutes pour affirmer que la campagne solo de Call of Duty: Modern Warfare 2 est l'une des meilleures. Voilà qu'est désormais disponible sur PS4 en téléchargement, une version remastérisée. Il y a un peu nous autres dans Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered puisque cette édition a été produite par les studios Beenox à Québec. Pour l'occasion le jeu a fait l'objet d'un facelift visuel pour se rendre jusqu'en 4K HDR pour la PS4 Pro. Les textures, les animations et l'audio ont également été retravaillés.

Voici un extrait du communiqué de Beenox:

« La campagne Modern Warfare 2, publiée il y a une décennie, était incroyable. Nous nous souvenons tous de l'impression mémorable que l'histoire nous a laissée. Cette campagne a été très spéciale et nous remercions Infinity Ward d'avoir créé une expérience aussi incroyable », a déclaré Thomas Wilson, co-directeur chez Beenox. « Restaurer et remastériser cette campagne pour une nouvelle génération de joueurs a été un travail d'amour pour notre équipe. Nous voulions nous assurer que les émotions et l’intensité de l'histoire soient parfaitement représentées avec une qualité audiovisuelle inégalée. »

À l’achat du jeu, les joueurs recevront gratuitement, le pack Underwater Demo Team Classic Ghost pour Call of Duty: Modern Warfare, y compris le costume UDT Ghost Operator inspiré par la mission The Only Easy Day... Was Yesterday, du jeu Call of Duty : Modern Warfare 2. Ils recevront également deux plans d'armes, un porte-bonheur d'arme, une nouvelle exécution, une réplique vocale, une carte de visite animée, un emblème et deux passages de niveau pour la Passe de combat. Le tout sera accessible dans Call of Duty: Modern Warfare, lancé le 25 octobre 2019 et Call of Duty: Warzone, lancé le 10 mars dernier. Rappelons-nous que dix jours après sa sortie, Warzone a dépassé le cap des 30 millions de joueurs.