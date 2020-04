Plus qu'une semaine avant de pouvoir découvrir le sublime remake de Final Fantasy VII. Comme à l'habitude, l'éditeur et les développeurs nous offrent une dernière bande-annonce, histoire de fêter la sortie de leur bébé. Cette fois-ci, il s'agit d'une très longue bande-annonce (plus de 4 minutes). Si vous voulez éviter de vous gâcher certaines surprises, attendez encore quelques jours. Final Fantasy VII REMAKE sera disponible sur PlayStation 4 dès le 10 avril prochain!