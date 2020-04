Même chose que pour Final Fantasy VII REMAKE, Resident Evil 3 a lui aussi droit à sa bande-annonce de lancement. À l'exception fait que Resident Evil 3 est d'ores et déjà disponible sur Xbox One, PS4, et PC. Plusieurs joueurs l'ont même déjà terminé. Comme la plupart des anciens Resident Evil, Resident Evil 3 peut se terminer en environ 5 heures de jeu. Par contre, l'expérience en ligne Resident Evil Resistance devrait rallonger la durée de vie, si vous aimez jouer en coopération avec vos amis.