Parlant à IGN, Phil Spencer, le patron de la division Xbox a commenté l'absence de port optique sur la prochaine console Xbox. La raison est donc assez simple, on mise chez Microsoft que sur le port HDMI 2.1 qui offre plus de capacités que l'optique. En effet, il n'est pas possible de jouir d'un son encodé en Dolby Atmos ou en DTS X avec l'optique alors que la sortie HDMI 2.1 permet à la fois jusqu'à 8K en plus du son 3D. Certains casques d'écoute notamment de la compagnie Astro avec ses MixAmp Pro TR et A50 vont profiter d'une mise à jour du firmware pour permettre de les utiliser via le port USB dès le lancement de la console.

L'article complet de IGN est ici