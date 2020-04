Lundi : Lancement de la plateforme de flux numérique Quibi. Au canada le prix est de 6.99$/mois avec publicités et de 9.99$/mois pour se passer des pub. Les séries auront des épisodes d'un maximum de 10 minutes et un nouvel épisode sera dispoible à chaque jour. Quibi est exclusivement disponible via une application mobile sur Android et Apple.