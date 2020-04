À l'affiche sur Cinévore.ca

La Chine se relève de plus en plus de la virulente explosion de Covid-19 qui l'a frappée en premier. Signe que les choses se replacent progressivement est l'ouverture des entreprises là-bas et c'est le cas pour Ubisoft Shanghai dont les employés sont de retour au boulot.

Un article de GamesIndustry publié dernièrement explique très bien comment la branche chinoise d'Ubisoft a su relever ce défi d'opérer avec succès pendant une période de " lockdown" si longue et si drastique pour laquelle personne n'était totalement prêt.

Cet épisode a toutefois permis à l'entreprise de faire les choses différemment en ne misant que sur le télétravail de sorte que tous les projets d'Ubisoft Shanghai respectent les délais originaux. Pour y arriver, de gros changements au niveau de l'organisation du travail ont été nécessaires selon Ming Jian d'Ubisoft :

"Avant cette crise, nos équipes avaient la possibilité de travailler à distance de temps en temps. Cependant, faire évoluer ces processus pour le studio entier était un nouveau défi. Beaucoup de nos développeurs ont besoin d'accéder à des technologies spécifiques, et les équipes d'Ubisoft ont travaillé fort pour s'assurer que tous soient équipés"... ..."L'expérience nous a beaucoup appris sur la productivité, les réunions et les outils de collaboration. Nous avons organisé des réunions avec tout le monde sur des livestreams, avons déployé de nouvelles technologies et avons développé de nouveaux processus de collaboration. À l'avenir, je suis sûr que nous serons plus susceptibles de nous demander , "Est-il judicieux de le faire en personne ou pouvons-nous mieux le faire en ligne?"

Voilà qui s'annonce comme un signe qu'il y a de la lumière au bout du tunnel.

L'article complet de GamesIndustry.biz est ici: https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-04-03-after-the-lockdown-china-studios-on-returning-to-work