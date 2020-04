Les gros titres...

Final Fantasy VII Remake est probablement le jeu le plus attendu de l'année. Avec tout le chamboulement causé par le coronavirus, les autres grosses cartouches de 2020 ne verront peut-être pas le jour de notre salon avant 2021, mais je vous le dis; Final Fantasy VII Remake sera dans ma console PS4 ce vendredi 10 avril. Les notes sont excellentes et ça fait plaisir à voir. Petit résumé des notes via les sites ayant eu l'occasion de critiquer la bête: