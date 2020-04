Les gros titres...

Date de sortie : 20 mars 2020

Type de jeu : FPS



Développeur : id Software



Plateformes : Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch

Prix: 79.99$ CAD

Fier du succès de Doom 2016, id Software compte bien réussir un nouveau tour de force en proposant un Doom Eternal qui donne dans la surenchère. Les développeurs prennent la même recette et y ajoutent des épices pour en faire un plat plus relevé. Proposant une structure semblable à celle de Doom 2016, Doom Eternal apporte tout de même son lot de nouveautés. Les premières minutes de jeu pourront même en rebuter quelques-uns. Si dans Doom 2016, le joueur a l'obligation d'utiliser tout son arsenal, c'est encore plus vrai dans Doom Eternal. Hors de question de ne pas utiliser la tronçonneuse, c'est grâce à elle que le joueur fait le plein de munitions. Hors de question de ne pas utiliser le lance-flamme, c'est grâce à lui que le joueur fait le plein de points d'armures, etc. Plus beau, plus diversifié et plus rapide, Doom Eternal est un incontournable pour les amoureux de FPS solo. Feeling indescriptible rempli de d'adrénaline et de bonheur.

Décors plus variés que Doom 2016

Une histoire mieux apportée

Mécanique de jeu de tir impeccable

Bonne durée de vie et de rejouabilité

Plus d'ennemis

Des armes aux petits oignons